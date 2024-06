Alioune Tine: « L’influence du Président au sein du Conseil Supérieur de la magistrature est énorme »

Alioune Tine invite le Président Bassirou Diomaye Faye à préserver l’efficace et le caractère « sacré » de la parole présidentielle. De son avis, l’influence du Président au sein du Conseil Supérieur de la magistrature est énorme. « Il ne régule, il décide », a-t-il fait savoir dans un post sur son compte X visité par Senego. Le Fondateur de Think tank Afrikajom Center d’ajouter: « c’est vraiment ignorer l’impact de la parole performative du Président ». Donc pour lui, en terme d’image et de symbole politique de rupture systémique, ce serait désastreux. Surtout après avoir affirmé qu’il ne serait pas Président du Conseil Supérieur de la magistrature. Hier mardi, lors de la restitution des travaux du dialogue national, il a été rapporté que les participants sont divisés sur la présence du Président de la République au Conseil Supérieur de la magistrature.