Alassane Fall dit Ada Fass en prison : DIOP TAIF demande clémence au Procureur et aux juges

À l’attention des Juges de la République du Sénégal, plus particulièrement le Procureur de la République Objet : Demande de pardon et de clémence pour Alassane Fall, dit Ada Fass, ancien détenu politique à la prison de Rebeuss, chambre 41 Mesdames et Messieurs les Juges, Permettez-nous de vous écrire en tant que représentants du collectif des détenus politiques du Sénégal pour solliciter humblement votre pardon et votre clémence en faveur de M. Alassane Fall, connu sous le nom de Ada Fass, qui a été incarcéré pendant onze mois. Suite à sa libération, il a malheureusement commis une erreur involontaire en proférant des injures à l’encontre des magistrats, acte pour lequel il exprime ses plus sincères regrets. Pendant son séjour en prison, Ada Fass a vécu des moments extrêmement difficiles et douloureux qui ont eu un profond impact sur son bien-être émotionnel et psychologique. Il a notamment perdu son père après cinq mois de détention, une épreuve dévastatrice pour tout être humain. De plus, son divorce pendant cette période a amplifié sa détresse, le plongeant dans une profonde solitude et un désespoir écrasant. Ces tragédies successives ont laissé des cicatrices indélébiles sur son état psychologique, l’amenant parfois à des comportements qui ne reflètent pas sa véritable nature. Les injures proférées à l’égard des magistrats ne sont en aucun cas justifiables, et Ada Fass en est pleinement conscient. Avant même la prolifération de la vidéo de ces injures, il a essayé de rectifier le tir en présentant ses sincères et plates excuses aux magistrats concernés. Néanmoins, nous vous prions de prendre en considération l’état de vulnérabilité émotionnelle dans lequel il se trouvait au moment des faits. Nous croyons fermement que la réhabilitation de M. Alassane Fall passe avant tout par un accompagnement psychologique et un suivi approprié, plutôt que par une nouvelle incarcération qui ne ferait que détériorer sa situation. Les souffrances qu’il a endurées nécessitent une prise en charge thérapeutique pour surmonter ses traumatismes et retrouver une certaine stabilité émotionnelle. En revanche, le maintenir en prison risque d’aggraver son état mental, compromettant ainsi ses chances de réinsertion et de réhabilitation. Alassane Fall a démontré par le passé un engagement fort envers des causes justes et un désir sincère de contribuer positivement à la société. Ses camarades de chambre, avec qui il a passé son séjour carcéral à la chambre 41, témoignent de son amour incommensurable envers son leader Ousmane Sonko et de son adaptation aux conditions difficiles aux côtés de ses frères patriotes détenus politiques. Nous sollicitons votre compréhension et votre bienveillance pour lui accorder une seconde chance. Une approche humaniste et réhabilitative, axée sur le suivi psychologique et le soutien communautaire, serait, à notre humble avis, plus bénéfique pour Alassane Fall, pour sa mère et sa famille, pour les ex-détenus politiques, mais surtout pour la société dans son ensemble. En tant que collectif des ex-détenus politiques du Sénégal, nous nous engageons à accompagner Ada Fass dans cette démarche de réhabilitation avec l’aide de l’État. Nous sommes prêts à lui fournir l’assistance nécessaire tant sur le plan moral que matériel afin qu’il puisse se reconstruire et reprendre le cours de sa vie de manière constructive et pacifique dans un environnement propice à sa guérison et à son épanouissement. Nous croyons en la capacité de chaque individu à changer et à s’améliorer, surtout lorsqu’il est soutenu et encouragé de manière adéquate. Nous vous prions de considérer cette demande avec toute l’attention et l’empathie qu’elle mérite. Nous avons pleinement confiance en votre jugement et en votre capacité à rendre une décision juste et équitable, prenant en compte les circonstances atténuantes et l’aspiration de Alassane Fall dit Ada Fass à se réintégrer positivement dans la société. Le collectif des ex-détenus politiques, composé du bureau exécutif et de l’ensemble du comité des délégués départementaux, apporte son soutien total à Alassane Fall et s’engage à ménager aucun effort pour l’élargissement de ce dernier afin qu’il puisse retrouver la liberté et celle de sa famille. Dans l’attente de votre réponse favorable, nous vous remercions sincèrement pour le temps et l’attention que vous accorderez à cette requête. Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires ou pour discuter de solutions alternatives qui pourraient être envisagées. Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Juges, l’expression de notre plus profond respect. Le Coordonnateur DIOP TAIF Le bureau et l’ensemble des délégués départementaux