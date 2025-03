Air Sénégal en chute libre : Baisse drastique de 16,57 % des passagers en 2024

Dans son bulletin statistique, l’ANACIM souligne qu’"Air Sénégal enregistre une forte baisse de 16,57 % de ses passagers", passant de 703.216 en 2023 à 586.671 en 2024. Pendant ce temps, le trafic global, avec 3.050.154 passagers transportés, accuse une diminution de 0,70 % par rapport à l’année précédente. "L’aéroport de Diass connaît sa première baisse de trafic depuis la reprise post-pandémie", note l’agence, bien que "2024 marque une stabilisation du trafic aérien" à l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) et dans les aéroports régionaux comme Cap-Skirring, Saint-Louis, Tambacounda, Kédougou et Dakar-Yoff.

Malgré cette baisse, "les mouvements d’avions restent stables avec 31.259 vols", et le fret aérien progresse de 3,36 %, atteignant 39.922 tonnes. L’ANACIM met en avant "une restructuration du fret", avec une croissance impressionnante de 30 % dans le segment cargo, compensant le recul du fret sur les vols passagers.

Le bulletin précise que "l’AIBD représente 96 % du trafic passagers, 89 % des mouvements d’avions et la totalité du fret", avec 2.925.964 passagers et 27.715 mouvements. Une domination écrasante qui consolide son rôle central dans le pays.

Transair chute, les low-cost décollent

La compagnie privée sénégalaise Transair suit la même tendance négative, avec une chute de 20,5 % de ses passagers. À l’inverse, "les compagnies low-cost comme Transavia et Smartwings affichent une progression significative", signalant une reconfiguration du marché. Les leaders traditionnels comme Air France, Royal Air Maroc, Brussels Airlines et Iberia maintiennent leur emprise, malgré une concurrence croissante.

Dans le transport de marchandises, "Turkish Cargo, Emirates Sky Cargo et Brussels Airlines renforcent leur présence", tandis qu’Air France conserve son leadership. Une dynamique qui soutient la croissance du fret malgré les vents contraires sur le trafic passagers.

L’ANACIM note que "l’Europe reste le principal marché du Sénégal", représentant 46 % des arrivées et 47 % des départs. La ligne Dakar-Paris, bien que légèrement en baisse de 1,58 %, demeure la plus fréquentée. Casablanca et Abidjan confirment leur statut de hubs régionaux majeurs.