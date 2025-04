Air Sénégal : L’État accorde une garantie souveraine de 25 milliards à la BIS pour relancer la compagnie

Dans une démarche visant à sauver le pavillon national, ConfidentielDakar rapporte que le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont franchi un pas décisif en signant un décret majeur le 22 octobre 2024. Ce texte offre une garantie souveraine de 25 milliards de francs CFA à la Banque islamique du Sénégal (BIS), au profit d’Air Sénégal.





Une garantie souveraine de 25 milliards de francs CFA





Le décret présidentiel prévoit l’octroi d’une garantie autonome, irrévocable et inconditionnelle de 25 milliards de francs CFA à la BIS. Ce montant servira de prêt pour soutenir la relance d’Air Sénégal, qui traverse une période particulièrement difficile marquée par un endettement massif.





Selon ConfidentielDakar, cette garantie engage pleinement l’État du Sénégal, démontrant la volonté ferme des nouvelles autorités de redonner vie à la compagnie nationale.





Un engagement direct de la Primature





Le plan de relance d’Air Sénégal est directement piloté par la Primature, signe de l’importance stratégique accordée à ce dossier. Le ministre des Finances et du Budget a été chargé de la mise en œuvre technique et administrative de cette garantie, afin d’assurer la fluidité du financement.