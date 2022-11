African Leadership Awards: Le prix Awards du Leadership décerné à l’Imprimeur Baba Tandian, ancien président de la Fsbb

L’esprit d’entreprise, certains Sénégalais l’ont dans le sang. Une seule tentative et tout devient réalité. C’est peut-être le cas de l’ancien basketteur, Baba Tandian, devenu quelques années après une brillante carrière, détenteur d’une des plus grandes Imprimeries du Sénégal et même, de l’Afrique. Après des années de pratiques professionnelles en France, Baba Tandian, ayant le flair des affaires, a décidé d’investir dans le secteur d’activités qu’il connaît le mieux. Sans hésitation aucune, le basketteur a mis tout son argent dans l’achat de performantes machines pour monter son Imprimerie.



Malgré son investissement, Baba Tandian n’a pas raccroché avec le basket. Il garde un pied solidement, accroché dans cette discipline, son amour de toujours, qui lui a valu honneurs et reconnaissances. Malgré ses charges professionnelles dans le cadre de ses activités entrepreneuriales, Baba Tandian, très coriace et dégourdi, trouve toujours de la place pour le Basket. C’est d’ailleurs, cette disponibilité et son amour du basket, qui ont fait qu’il a été élu président de la Fédération sénégalaise de basket. Une Institution qu’il a dirigée de main de maître durant de nombreuses années.



Durant sa présidence, l’homme et ses équipes ont permis aux Lions du Basket sénégalais et ses différentes catégories, de monter sur les plus hauts podiums du continent africain et de participer à plusieurs compétitions internationales. Malgré le fait qu’il n’est plus président de la Fédération de Basket, Baba Tandian refuse de croiser les bras. Il continue tant bien que mal à jouer un rôle de sentinelle et à veillre au grain, de manière scrupuleuse, sur les moindres détails de sa discipline préférée. Depuis lors, il alerte à chaque fois que c’est nécessaire, sur les imperfections, les défaillances et sur tout ce qui peut entraver les performances et les succès du Basket.



C’est d’ailleurs, au nom de tout son investissement en sa qualité de leader, que l’Imprimeur s'est vu décerner le prix Awards du Leadership. Une distinction méritée... Bonne suite, Président Tandian.