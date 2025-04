Affaire du bateau d’engrais détourné : Aziz Ndiaye obtient une liberté provisoire, son frère Massata placé sous contrôle judiciaire

nculpés hier par le juge dans l’affaire du bateau d’engrais détourné et revendu frauduleusement, Aziz Ndiaye et son frère Massata s’en sortent, pour le moment, sans prison. Mais la justice garde un œil très vigilant sur eux.







Une liberté à trois villas







Ce lundi, après deux renvois successifs, l’opérateur économique Aziz Ndiaye a été inculpé puis placé sous liberté provisoire. Son frère, Massata Ndiaye, a quant à lui été soumis à un contrôle judiciaire. Pour bénéficier de ces mesures, les deux frères ont consenti à déposer une caution solidaire constituée de trois villas situées à Ngaparou, une garantie que le juge a validée.







Une défense en bloc







Leurs avocats ont contesté « totalement » les faits de recel liés à cette affaire d’engrais. Mais malgré ces dénégations, le magistrat instructeur a estimé qu’il y avait matière à inculpation, en attendant les confrontations au fond.







Deux suspects clés en fuite







Le dossier reste d’autant plus sensible que les véritables cerveaux présumés, Lamine Ngom et Atoumane Sy, sont en fuite depuis 2021. Ils sont accusés d’avoir organisé la revente d’une partie importante de la cargaison vers des acheteurs maliens. Le juge du 2e cabinet a émis contre eux des mandats d’arrêt internationaux.







L’instruction suit son cours







La suite de l’enquête s’annonce décisive. Les autorités judiciaires entendent tirer au clair les ramifications de cette opération, qui mêle commerce maritime, manipulation de cargaison et circuits financiers parallèles.







Libération révèle que le juge souhaite accélérer l’audition des parties, dans un contexte où les implications pourraient s’étendre bien au-delà des frontières sénégalaises.