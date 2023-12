Affaire de la pouponnière « Keur Yeurmandé » : Conafe Sénégal interpelle l’Etat pour un suivi des mécanismes de protection des enfants

La Coalition Nationale des Associations et ONG en Faveur de l'Enfant (CONAFE Sénégal) s’incline devant la mémoire des bébés décédés, exprime sa plus vive préoccupation et interpelle l'Etat du Sénégal, ses partenaires et tous les acteurs de la protection de l'enfance, indique-t-elle dans un communiqué publié ce vendredi. « Les enquêtes en cours doivent se poursuivre dans la plus grande rigueur pour mettre la lumière sur cette question mais aussi pour que toutes les responsabilités soient situées », ajoute le document. Depuis quelques jours, souligne la Conafe, des images et vidéos traumatisantes mettant en scène des enfants de bas âge sont largement diffusées à travers les réseaux sociaux. Et depuis le jeudi 20 décembre 2023, il a été établi qu’elles ont été prises à la Pouponnière SOS « Keur Yeurmandé » dont la déclarante responsable est Ndella Madior Diouf. « Des images de bébés fragiles dont certains avec des signes de détresse respiratoire sont d’autant plus choquantes qu’elles sont partagées sans même masquer leur visage, violant ainsi leurs droits. « Cela pose encore le problème du fonctionnement et du suivi des systèmes de protection des enfants que la Conafe ne cesse d’alerter », lit-on dans le texte. L’Ong rappelle encore une fois la « nécessité d'un suivi de proximité, d’une surveillance plus stricte et la réglementation des structures d'accueil et exhorte les autorités compétentes à recenser toutes les pouponnières et de prendre les dispositions avec les structures dédiées pour une meilleure protection de ces nourrissons innocents et vulnérables ou à défaut en assurer la fermeture ».