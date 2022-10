Affaire Sweet Beauté : Sonko bientôt face au juge sur le fond

La convocation de Ousmane Sonko, inculpé et placé sous contrôle judiciaire depuis le 8 mars 2021, dans le cadre de l’enquête ouverte suite à une plainte pour viol déposée contre lui par la masseuse Adji Sarr, est agitée. L’affaire Sweet Beauté est dépoussiérée. Le juge du premier cabinet d’instruction, Maham Diallo, va entendre sur le fond le leader de Pastef-Les Patriotes. Selon le quotidien Enquête, pour parer au plus pressé, les forces de défense et de sécurité sont en alerte maximale afin d’éviter les événements de mars 2021. Un plan d’opération sera présenté prochainement à la plus haute autorité du pays. Ousmane Sonko, arrêté Arrêté le mercredi 3 mars 2021, alors qu’il était en route pour répondre à une convocation au palais de justice de Dakar, remis en liberté sous contrôle judiciaire est accusé de viol par la masseuse Adji Sarr. Déjà, Adji Sarr, Ndéye Khady Ndiaye, patronne de Sweet Beauté, Ahmet Sidy Mbaye, ami de Adji Sarr, le marie de Ndèye Khady Ndiaye, les autres masseuses ont été tous auditionnés par le Doyen des juges.