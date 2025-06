Affaire Socelec – Senelec : Le PM congolais confirme devant Ousmane Sonko la suspension du contrat d’affermage de l’électricité

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a décroché un contrat d’affermage pour la distribution et la commercialisation de l’électricité en République du Congo pour une période de 10 ans. L’accord a été signé, le 13 février dernier, entre le ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique du Congo, Émile Ouosso, et Pape Mamadou Diop, directeur général de Socelec, filiale de la Senelec.

En visite à Dakar, le Premier ministre congolaisAnatole Collinet Makosso a confirmé la suspension du contrat d’affermage liant la Socelec, filiale de la Senelec à l’Etat congolais pour l’exploitation des services de distribution et de commercialisation de l’électricité au Congo Brazzaville.



« Nous avons confondu vitesse et précipitation »



Le PM congolais a évoqué devant son homologue sénégalais Ousmane Sonko les raisons de la suspension du contrat d’affermage suite aux nombreuses critiques émises dans les médias. « Les préoccupations soulevées mettent en lumière certaines zones d’ombre entourant le contrat, ce qui a conduit à cette prudente retenue. Il semblerait que les syndicats et les partenaires ont mis une forte pression sur les pouvoirs publics pour que le contrat d’affermage, signé depuis le 26 février, ne puisse pas voir un début d’application », a-t-il révélé. Non sans révéler l’épisode de l’affaire Hydro-Québec, qui avait engendré un vif débat et des réactions contrastées, notamment parmi les syndicalistes et partenaires sociaux sénégalais. « Les syndicats et les partenaires sociaux congolais se sont opposé à l’octroi du contrat d’affermage. Pis le travail pédagogique n’a pas été bien efficace, ce qui a suscité des inquiétudes », a-t-il souligné. Avant d’ajouter : « Nous allons nous asseoir avec la Senelec pour voir les conditions d’opérationnalisation du contrat d’affermage, lequel « comporte 41 mesures préalables qui doivent résolus. »



Entre autres griefs reprochés à la Socelec, filiale de la Senelec, c’est d’avoir entamé ses activités avant même d’avoir fini son processus de légalisation. Autre grief : les syndicalistes congolais acceptent mal que le Conseil d’administration ne comprenne qu’un seul administrateur congolais, alors que, outre le Dg et le Pca, tous les autres membres du Conseil sont des Sénégalais. En plus de ces griefs, des prestataires mettent en avant l’inexistence de capital de démarrage de la Socelec, alors que les membres du Conseil, en majorité sénégalais, mèneraient un train de vie princier.