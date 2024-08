Affaire ONAS : révélations sur les dirigeants de Vicas et Delta

La polémique enfle. Après la demande de constitution d’une commission d’enquête parlementaire adressée au président de l’Assemblée nationale par le député Moussa Diakhaté, son collègue Thierno Alassane Sall met la pression sur le procureur de la République sur le scandale présumé du marché par entente directe entre le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et les deux sociétés Vicas et Delta. Source A révèle que ces deux sociétés qui ont fusionné pour devenir « Delvic » sont attributaires de plus de 50% des marchés de l’Office national de l’Assainissement (ONAS). Suffisant pour que le journal s’intéresse aux profils de leurs dirigeants et découvre que « Mme Léna Tall Faye, patronne de Delta, était en odeur de sainteté avec le défunt régime. Elle est tellement introduite à l'ONAS qu'elle fut la marraine de la gente féminine de l'ONAS, le 8 Mars 2024 ». Quid de Vicas ? « L’entreprise est dirigée par Ibrahima Sow, président de l’association panafricaine des acteurs de l’assainissement », complète la source. Celle-ci confie que des citoyens impactés par les inondations se sont plaints à « maintes reprises » au niveau de l’ONAS, déplorant « la lenteur des travaux confiés à ces deux sociétés ». Malgré cette situation, « Delvic continue de gagner des marchés de l’ONAS », glisse le quotidien d’information.