Affaire Aby Ndour-Viviane : la réaction ferme de Youssou Ndour

Le chanteur Youssou Ndour s'est exprimé, samedi sur la TFM, sur l'affaire Aby Ndour-Viviane Chidid qui a secoué la toile ces dernières semaines. Frère de Aby Ndour et par ailleurs mentor de Viviane, la star du Super étoile a déclaré qu’il n’accepterait pas que quelqu’un « gâche l’environnement familial » « J’ai appelé Aby Ndour et sa fille et je leur ai parlé, les invitant à ne plus parler de cette affaire. Je crois aussi que Viviane va retirer sa plainte. En tant qu'aîné, je ne vais pas accepter que personne gâche l’environnement familial. C’est primordial », a-t-il soutenu.