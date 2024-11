Accident sur l'axe Pire-Ngaye : Un mort et cinq blessés dans un état grave

Encore un mort et beaucoup de sang sur l'axe Pire Goureuy-Ngaye Mékhé, dans le département de Tivaouane. C'est le bilan d'un grave accident survenu, ce samedi 2 novembre 2024, vers les coups de 7 heures du matin, à hauteur du village de Thiakhréw. Un bus qui roulait à vive allure a percuté un véhicule de marque Citroën C5, qui a malheureusement fini sa course de façon macabre, en heurtant violemment un arbre. Le chauffeur du Citroën a perdu la vie sur le coup. Trois hommes et deux femmes qui se trouvaient à bord ont grièvement été blessés. L'un d'eux se trouve d'ailleurs entre la vie et la mort. Ils ont été évacués au centre de santé de Mékhé par les sapeurs-pompiers. L'on signale que ces deux derniers mois, plus de cinq morts ont été dénombrés sur cet axe accidentogène Pire Goureuy-Ngaye Mékhé.