Accident à Kébémer : La réaction de Mimi Touré

Un accident entre un minicar et un camion a fait 11 morts sur l'axe Ngaye Mékhé - Kébémer. Depuis, les messages de compassion des autorités sont notés sur la toile. C'est le cas de l'ancienne Première ministre Aminata Touré. Sur ses réseaux sociaux, elle a écrit : "Encore un terrible accident à hauteur de Kébémer ! J’adresse ma compassion et mes condoléances aux familles des victimes et je souhaite une rapide guérison aux blessés. Une véritable révolution s’impose sur nos routes pour arrêter ce décompte funeste."