Abdou Mbow: « Est-il désormais interdit de parler du premier ministre et chef de parti Sonko ? »

« A quoi riment ces nouvelles formes de menaces ? » Une interrogation du député Abdou Mbow suite à la série de convocations de journalistes notée ce jeudi 30 mai. Le président du groupe parlementaire BBY dénonce une « tentative de musèlement de la presse…« « Après les convocations de la police suivies d’arrestations et condamnations arbitraires de lanceurs d’alerte et de prêcheurs religieux, c’est au tour des journalistes de répondre aux convocations. La liberté d’opinion doit être garantie à tout citoyen parce qu’elle est le socle de la liberté« , a soutenu Abdou Mbow. D’après le député, même si les postures changent au gré des positionnements dans la sphère politique, « il faut veiller à laisser notre vitrine démocratique. Est-il désormais interdit de parler du premier ministre et chef de parti Ousmane Sonko ? Quelle farce de mauvais goût !«