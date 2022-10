3e mandat : Abdourahmane Diouf recadre le ministre de la Justice

Après la sortie du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, la réaction de Abdourahmane Diouf ne s'est pas fait attendre. "Merci de rappeler au Ministre Ismaïla Madior Fall que quand il répétait que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs, ce n'est pas le juriste doctrinaire qui parlait comme il le soutient", écrit Abdourahmane Diouf. Il ajoute : "Mais plutôt la plume du Président, Constituant, Initiateur et Rédacteur. Nous espérons qu'il n'ira pas demander au juge constitutionnel de lui interpréter ses propres mots, phrases et virgules. Un peu de pitié pour le Droit constitutionnel !".