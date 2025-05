1er Mai : Les centrales syndicales ont remis leurs cahiers de doléances au Chef de l’État

La remise symbolique des cahiers de doléances des centrales syndicales au Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye vient d’être effectuée, ce jeudi 1er mai, au Palais de la République.

Ceci, après les allocutions des secrétaires généraux du Syndicat des professionnels de l’informations et de la communication (SYNPICS), de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA), Confédération nationale des travailleurs du Sénégal - Forces du changement (CNTS-FC), Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) et la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) respectivement Moustapha Cissé, Élimane Diouf, Cheikh Diop, Yvette Keïta et Mody Guiro.

Le discours du Chef de l’État est attendu, dans un instant.