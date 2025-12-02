17e anniversaire de la naissance de l'APR : Le SEN se rappelle du président Macky Sall, un homme exceptionnel
Il y a 17 ans, un homme exceptionnel, le président Macky Sall, avait entamé son explication dynamique avec l'Histoire. Il décida, en effet, de capter le sens et les impératifs de la trajectoire de notre peuple, pour davantage tisser les rameaux de l'espérance. A son initiative et sous sa brillante direction, le 1er Décembre 2008, affligés par les graves dérives du pouvoir, noyés dans un profond désespoir social, des Sénégalais décidèrent, avec foi et conviction, de se soustraire du renoncement, mais, également, du pessimisme ravageur.
Dans leur ineffable volonté de prendre en main la restauration de la République et dans leur inextinguible désir de remembrer un pays disloqué, ces compatriotes, avec lucidité et courage, firent l'option résolue d'une nouvelle identité politique. L'Alliance Pour la République (APR) devenait alors, plus qu'un cri du cœur, l'espoir contre le chaos qui pointait à l'horizon.
Mardi 2 Décembre 2025 - 09:45