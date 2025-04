​Forum de l'emploi : Ousmane Sonko dévoile 2 programmes phares pour booster l'insertion professionnelle au Sénégal

Le Premier ministre Ousmane Sonko, a annoncé deux (2 ) programmes ambitieux sur lesquels l'État du Sénégal travaille pour répondre à la problématique de l'emploi. Selon lui, ces programmes visent à assurer la formation professionnelle, le développement de l'emploi et la transformation structurelle de l'économie, y compris l'inclusion des jeunes et l'élévation des compétences dans les secteurs porteurs de croissance. Il s'exprimait hier, vendredi, lors de la fermeture de la 4e conférence sociale tenue à Diamniadio, une ville nouvelle sénégalaise, située dans le département du Rufisque, à une trentaine de kilomètres du centre-ville, Dakar.

«Dans le cadre du portefeuille de projets et programmes prioritaires de l’agenda national de transformation Sénégal 2050, deux programmes structurants traduisent notre volonté d’agir avec ambition, rigueur et méthode pour relever ce défi. Le premier est le programme de la grande offensive de la formation professionnelle, du développement de l’emploi et du développement massif de la formation professionnelle. Le second est le Programme national de promotion de l'emploi à travers la Grande Coalition pour l'Emploi. Le programme de la grande offensive de la formation professionnelle, du développement de l’emploi et du développement massif de la formation professionnelle duale constitue l'épine dorsale de notre politique de souveraineté par le capital humain. Son ambition est claire : faire de la formation professionnelle, de la formation initiale jusqu'au doctorat, un levier massif de transformation structurelle de notre économie, d'inclusion des jeunes et d'élévation des compétences dans les secteurs moteurs de la croissance », a déclaré Ousmane Sonko.

Évoquant les axes majeurs de ce programme, le PM soutient qu’ils «, qui incluent la massification de l'accès à la formation professionnelle qualifiante, avec la réhabilitation et la mise à niveau d'instituts, d'écoles d'ingénieurs, de lycées techniques et de centres de formation ancrés dans nos territoires. Le déploiement à grande échelle de la formation professionnelle duale, en articulation directe avec les entreprises et les branches professionnelles. L'ingénierie territoriale de la formation permettra d'aligner les compétences formées sur les réalités économiques régionales. - la consolidation de parcours vers l'emploi à travers des contrats de formation, d'insertion et des dispositifs d'alternance. L'intégration du numérique et de l'innovation pédagogique passe par la mise en place de plateformes d'apprentissage, de certifications en ligne et de certifications par compétences ».

Selon le chef du gouvernement, le Sénégal engage cette grande offensive pour faire de la formation professionnelle une véritable « arme de construction massive » pour l'emploi et la souveraineté.

Pour lui, « il ne s'agit plus de former pour former, mais de former pour insérer, produire, entreprendre et transformer durablement notre économie grâce à nos propres forces et compétences.