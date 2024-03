décès d'Issa Hayatou

Issa Hayatou vient de mourir à son domicile à Yaoundé. L'ancien patron de la Fecafoot et la CAF s’est éteint aujourd’hui à Yaoundé, des suites d’une maladie. Issa Hayatou, né le 9 août 1946 à Garoua, a marqué l’histoire du football africain en tant que joueur et ensuite en tant que dirigeant. Président de la CAF pendant près de trois décennies, de 1988 à mars 2017, il a également assuré l’intérim à la présidence de la FIFA d’octobre 2015 à février 2016, après la suspension de Sepp Blatter. En janvier 2021, Issa Hayatou a été suspendu de toute activité liée au football par la FIFA jusqu’au 3 août 2021. Cette suspension a marqué la fin d’une carrière mouvementée pour ce pionnier du football africain. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde du football et de nombreux acteurs du sport lui rendent hommage pour son immense contribution au développement du football en Afrique.