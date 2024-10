Zone franche de Mbao : l’incendie de 2021 va rapporter environ 2 milliards F Cfa à deux assureurs

Le 23 mai 2021, un incendie survenu à la Zone franche industrielle de Mbao avait ravagé l’usine Takamoul Food. Un peu plus de trois ans plus tard, le 2 octobre, la justice a désigné le responsable du drame et l’a condamné à payer aux assureurs Axa et Sunu 1 milliard 936 millions 831 mille 535 francs Cfa. Il s’agit de la Société industrielle de matière plastique (Simap Sa) d’où est partie le feu, selon Libération, qui donne l’information. Le journal précise que le montant de la condamnation sera divisée à parts égales entre les deux sociétés d’assurance, qui représentent Takamoul Food dans ses droits. Chacune touchera donc 968 millions 415 mille 768 francs Cfa.