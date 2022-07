Ziguinchor : ce que la famille du taximan tué a confié aux enquêteurs

Les membres de la famille de Idrissa Goudiaby, le taximan tué à Ziguinchor lors de la manifestation du 17 juin de Yewwi Askan Wi, sont restés constants. Auditionnés hier, jeudi, au commissariat central de la capitale du Sud, dans le cadre de l’enquête sur ce décès, ils ont maintenu que la victime est morte après avoir reçu une balle.



D’après Les Echos de ce vendredi, c’est le père, un cousin et des oncles de Idrissa Gouadiaby qui ont été reçus par les policiers. Le premier assure avoir entendu plusieurs coups de feu le jour de la manifestation.



Les membres de la famille du défunt s’accrochent aussi à une douille qui aurait été retrouvée près du corps de Idrissa Goudiaby. Ils assurent, citant des témoins, qu’une balle a touché le taximan et qu’elle a été extraite lorsque la victime a été évacuée à l’hôpital pour être sauvée.

Le procureur a lancé un appel à témoins pour vérifier ces affirmations. En attendant que des volontaires se signalent, la famille de Goudiaby reste suspendue à la décision du chef du parquet pour deux demandes qu’elle lui a adressée : qu’on lui communique le rapport du médecin légiste, qui affirme que le taximan a été tué par un objet tranchant et contondant comme un sabre ou une hache, et qu’on l’autorise à pratiquer une contre-expertise sur la dépouille de la victime