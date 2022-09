Ziguinchor : Un garçon tué d'un coup de hache, le Préfet interdit toutes les activités liées au ‘’Kankourang’’

Selon cet arrêté dont l’APS a obtenu une copie mardi, il est interdit, ‘’i[jusqu’à nouvel ordre, pour des raisons de sécurité et de préservation de l’ordre public, l’organisation de toutes [les] activités liées au ‘Kankourang’ dans la commune de Ziguinchor]i’’.



‘’ Le maire de la commune et le commissaire central de Ziguinchor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera ’’, a écrit M. Ndiaye.



L’APS annonce qu’un garçon a succombé à ses blessures, dimanche, vers 23 heures, à l’hôpital régional de Ziguinchor, à la suite d’une bagarre survenue au cours d’un ‘’Diambadong’’, la ‘’danse des feuilles’’.