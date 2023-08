Ziguinchor : La marche du FRAPP interdite

La demande de marche pacifique déposée par les membres du FRAPP/Section Ziguinchor, a été rejetée par le préfet. L'arrêté portant interdiction de cette manifestation sur la voie publique a été rendu public aujourd'hui. L'autorité préfectorale avance comme justificatif la question sécuritaire, les troubles à l'ordre public et l'entrave à la circulation des personnes et des biens. La décision a été notifiée aux dépositaires Cheikh Sy, Ousmane Coly et Babacar Dembo Sané, mandataires du FRAPP. Depuis des jours, des messages sont diffusés sur les réseaux sociaux, invitant les populations à sortir massivement pour la marche pacifique de demain samedi 26 août, pour la libération de tous les détenus politiques, notamment le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko. La marche devait partir du terrain Jaatir au rond-point Aline Sitoé Diatta, en passant par la rue Insa Ndiaye, le rond-point Belal Ly, la station Total de Santhiaba. L'autorité préfectorale donne prérogative au commissaire central de Ziguinchor de se charger de l'exécution du présent arrêté.