Zelensky remercie Erdogan, Washington salue la décision russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié mercredi son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour avoir aidé à “préserver” l'accord céréalier avec la Russie. Plus tôt dans la journée, Moscou avait en effet annoncé reprendre sa participation. "Lors d'une conversation téléphonique avec le président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, je l'ai remercié pour sa participation active à la préservation de ‘l'accord sur les céréales’”, a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux. M. Erdogan s'était entretenu mardi avec le président russe Vladimir Poutine dans un rôle de médiateur entre Kiev et Moscou pour résoudre le récent contentieux. Washington salue la décision russe Les États-Unis se sont réjouis mercredi du retour de la Russie à l’accord sur l’exportation de céréales ukrainiennes, en l’appelant à le renouveler. Il est important que cet accord soit “non seulement remis en marche mais qu’il soit aussi renouvelé plus tard ce mois-ci”, a déclaré à la presse le porte-parole du département d’État, Ned Price. “Cela apportera à terme encore plus de (...) stabilité sur ce marché et, surtout, exercera une pression à la baisse sur les prix” des denrées alimentaires dans le monde, a-t-il ajouté