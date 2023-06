Zelensky : «Celui qui choisit le chemin du diable se détruit lui-même»

Celui qui choisit le chemin du diable se détruit lui-même», a réagi Volodymyr Zelenski face au conflit qui oppose le groupe Wagner et l’armée russe. La mutinerie armée du groupe Wagner illustre la faiblesse de la Russie, pays plongé dans «le mal et le chaos», a estimé samedi le président ukrainien, estimant que l’Ukraine protégeait le reste de l’Europe. «La faiblesse de la Russie est évidente. Une faiblesse totale», a-t-il estimé sur les réseaux sociaux. «Il est tout aussi évident que l’Ukraine est capable de protéger l’Europe contre une contamination par le mal et le chaos russe», poursuit-il.