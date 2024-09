Zahra Iyan Thiam répond à Mimi Touré : « C’est toi qui est épinglée par un rapport de la Cour des comptes «

En conférence de presse ce week-end, l’ancien Premier ministre, Aminata Touré a demandé au procureur de la République de parer au plus pressé pour enclencher la machine de la réédition des comptes. Ciblant le Président Macky Sall à qui elle demande qu’il rende compte, l’ancien Président du Cese a aussi demandé à l’ancien Pm, Amadou Bâ d’apporter toute la lumière sur beaucoup de dossiers financiers. L’ancien ministre de la microfinance, Zahra Iyan Thiam n’a pas attendu l’longtemps pour lui porter la réplique. Selon cette dernière, Mimi Touré a d’abord été ministre de la justice, ensuite Premier ministre et enfin Présidente du Conseil Economique et Environnemental. Que son palmarès dépasse largement celui de leur mentor. Que c’est elle qui a été épinglée par un rapport de la Cour des comptes. Qu’avant de s’en prendre à d’autres, qu’elle n’a qu’à s’en prendre à elle-même. Que charité bien ordonnée commence par soi-même, a-t-elle indiqué. Elle ajoute que leur nouvelle responsabilité consiste à être près des populations et d’avoir une large représentativité au sein de la prochaine assemblée nationale, renseigne-t-elle sur les ondes de la Rfm.