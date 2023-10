Yoav Galant (ministre de la Défense israélien) : « Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence »

Ce lundi, Yoav Galant, ministre israélien de la Défense, a annoncé un siège complet de la Bande de Gaza, où l’attaque du Hamas a été lancée samedi dernier. «Nous imposons un siège complet à Gaza. Pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz, tout est fermé. Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence», a déclaré M. Galant dans une vidéo communiquée par ses services, en hébreu. En Israël, il y a eu 700 morts après l’attaque du Hamas, alors que l’offensive des Israéliens a fait un peu plus de 500 morts.« Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible ; nous sommes déjà en campagne et nous ne faisons que commencer. L’Etat ne ménagera aucun effort pour vous aider tous. Je vous demande de rester fermes car nous allons changer le Proche-Orient », a déclaré Benyamin Nétanyahou, s’adressant à des élus du Sud israélien, selon un communiqué diffusé par ses services.