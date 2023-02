Yewwi-Bby : « Les relations pourries font cheminer dangereusement vers 2024 » (A. Tine)

Face à la montée des périls aussi bien dans le camp Yewwi Askan Wi que Bby, qui entretiennent des relations exécrables, Alioune Tine inquiet convoque le miracle du dialogue. Le Fondateur du Think tank, Afrikajom Center, regrette le refroidissement continue des relations entre l’opposition et le pouvoir qui fourbissent leurs armes, sur la route de 2024. « La dégradation continue des relations de plus en plus toxiques du pouvoir et de l’opposition. On chemine dangereusement vers la présidentielle de 2024, l’horizon assombri par l’incertitude de la candidature de probables présidentiables. Souhaitons que le miracle du dialogue répare tout ça ».