Xavi Simons a tranché pour son avenir, le Barça fixe le prix de Ronald Araujo

Xavi Simons annonce la couleur pour son avenir, retournement de situation pour l’avenir d’Araujo, la sortie assassine de Rooney sur Manchester United, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Retour au bercail pour Xavi Simons ? On se dirige doucement vers la fin de saison et les clubs commencent déjà à préparer l’avenir ! C’est le cas du Barça qui risque de se montrer actif cet été, malgré des moyens toujours limités. Dans ses pages intérieures, le Mundo Deportivo lâche une petite bombe sur l’avenir de Xavi Simons. Alors qu’un retour au PSG s’éloigne de plus en plus, le Néerlandais aurait une préférence. Si le RB Leipzig espère toujours le garder, le milieu offensif n’écarterait pas la possibilité de faire son retour au Barça. Pour rappel, le joueur de 21 ans a été formé à la Masia avant de signer en professionnel chez les Rouge et Bleu. Reste à savoir si le PSG acceptera de le laisser filer chez l’ennemi. Le Barça vise le jackpot pour Araujo Pour acheter, le FC Barcelone va d’abord devoir vendre. En ce sens, la direction catalane a pris une grosse décision, celle de mettre en vente Ronald Araujo comme le révèle Sport dans ses pages intérieures. Le Barça a donc finalement changé d’avis concernant son défenseur qui était considéré comme intransférable il y a encore quelques mois. Mais sa prestation en quart de finale de Ligue des Champions face au PSG a certainement dû changer la donne. Selon le quotidien, le Barça attend des offres pour son joueur et a fixé son prix à 100M€. Reste à savoir si le Bayern Munich, qui en avait fait sa priorité absolue, est toujours intéressé. Rooney vole au secours de Ten Hag Du côté de Manchester United, ça gronde sévère ! Le Daily Mail reprend les déclarations assassines de la légende Rooney après la défaite de Manchester United face à Arsenal. Selon l’ancien attaquant anglais, certains joueurs se cachent. Un homme est dans le viseur, un certain Casemiro. Aligné en défense centrale pour pallier aux blessures, le Brésilien est coupable d’une grossière erreur de placement sur le but des Gunners. Ce dernier est revenu en trottinant ce qui a permis à Havertz de ne pas être en position de hors-jeu. La légende des Red Devils accuse certains joueurs de simuler se cacher derrière les blessures à l’approche de l’Euro et surtout pour éviter les blessures. Ambiance.