Wayne Rooney provoque un séisme en Angleterre, Mats Hummels se lâche sur Julian Nagelsmann

Wayne Rooney enflamme la presse anglaise avec ses déclarations, Mats Hummels balance tout sur Julian Nagelsmann, Chelsea a trouvé le nouveau Pep Guardiola, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Rooney surprend l’Angleterre Wayne Ronney agite l’Angleterre ce matin. Dans le Daily Star, on peut lire que l’ancien Mancunien a donné sa préférence entre Steven Gerrard et Paul Scholes. Pour lui, le meilleur est la légende de Liverpool. «Scholes n’aurait jamais pu faire ce que Gerrard a fait à Liverpool», explique-t-il, avant de dire que Gerrard était plus polyvalent. Des déclarations qui risquent de fâcher les fans de Manchester United. Hummels l’a mauvaise Une bombe a été lâchée en Allemagne. Mats Hummels s’est entretenu à Bild. «Hummels déballe tout», affiche le média allemand sur sa Une. «Court et décevant», voilà comment Matts Hummels décrit son appel téléphonique avec Julian Naglesmann, lors duquel ce dernier lui a annoncé sa non-convocation pour l’Euro 2024. Selon le joueur, l’appel entre les deux hommes n’aurait pas duré plus de deux minutes. «Je suis amer, je suis l’un des 5 meilleurs défenseurs centraux en Allemagne», a déclaré le finaliste de la Ligue des Champions. Mats Hummels a ajouté qu’il avait même tenté de négocier pour être le 5e dans la hiérarchie des défenseurs de la nationalmannschaf. Maresca, le nouveau Guardiola En Angleterre, Chelsea a trouvé son nouveau coach, Enzo Maresca. «Jeu des clones», placarde le Daily Star. Comme pour dire que l’actuel entraîneur de Leicester City peut produire le même football que Pep Guardiola. En effet, il a été son adjoint à Manchester City. Selon The Daily Mirror, les Blues sont en discussions avancées avec le coach italien. Ils sont sur le point de lui faire signer un contrat de 5 ans.