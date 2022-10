Vols vers l’Afrique centrale : les passagers poussent Air Sénégal à lever la suspension

Le 10 octobre dernier, invoquant des pertes financières importantes, Air Sénégal avait annoncé la suspension de ses vols en direction de l’Afrique centrale. Cette décision avait suscité l’incompréhension et la colère des fidèles de cette ligne, principalement les Sénégalais basés dans les pays desservis (Gabon, Cameroun et Bénin). Ces derniers avaient interpellé le Président Macky Sall et saisi le Premier ministre, Amadou Ba, pour une reprise des rotations. Leur argument massue : les vols en question enregistrent les meilleurs taux de remplissage de la compagnie après le Dakar-Paris-Dakar. Ils ont été entendus. En effet, d’après Bés Bi, les dessertes vers l’Afrique centrale vont reprendre. Date de redémarrage : le 30 octobre. Dans la note que la compagnie a publiée en ce sens et dont le journal a eu connaissance, Air Sénégal précise avoir cependant modifié son plan de vol par rapport au schéma initial. Libreville (Gabon), Douala (Cameroun) et Cotonou (Bénin) seront désormais desservis deux fois par semaine.