Voici les six nouveaux pays qui intègrent les Brics

C’était la priorité du 15e sommet : l’expansion des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Alliance hétérogène de pays géographiquement éloignés et d’économies à la croissance inégale, le groupe a dû s’accorder sur le choix stratégique des nouveaux entrants. Réunis en sommet à Johannesburg depuis mardi, ils annoncent accueillir dès janvier six nouveaux membres : l’Iran, l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les tractations ont eu lieu lors d’une session plénière qui s’est tenue à huis clos mercredi. Les rencontres bilatérales se sont également multipliées depuis l’ouverture du sommet. "L’adhésion prendra effet à compter du 1er janvier 2024", a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d’une conférence de presse conjointe des dirigeants des cinq nations qui composent actuellement le bloc. "Avec ce sommet, les Brics entament un nouveau chapitre", s’est-il félicité. "Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d’examen des pays qui souhaitent devenir membres des Brics", s’était félicitée la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, soulignant une avancée "positive". Une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Selon les dirigeants du "club des cinq", qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42 % de la population du globe, cet engouement montre l’influence grandissante des pays émergents sur la scène mondiale.