Violences électorales à Louga : Des blessés et des dégâts matériels lors d'affrontements entre militants de Sàmm Sa Kàddu et de Pastef

La commune de Kélle Guèye, située à 10 km de Louga, a été le théâtre, hier, d'affrontements entre des militants de la coalition Sàmm Sa Kàddu et un groupe de jeunes soi-disant militants de Pastef. L’incident est survenu lors d’un meeting organisé par le maire de Kélle Guèye, Cheikh Ndiaye, de l’intercoalition Sàmm Sa Kàddu-Takku Walu. Selon l’édile, ce sont des éléments de Pastef qui ont attaqué les militants de l’intercoalition à l'aide de couteaux et de machettes. Les blessés, au nombre de cinq, ont été évacués à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Des scènes de violence ont été également notées lundi dernier à Louga, au rond-point Mame Cheikh Mbaye et au passage à niveau, entre des militants de Pastef et ceux de Sàmm Sa Kàddu. Il faut signaler que coalition cette dirigée par Barthélemy Dias et notamment Cheikh Tidiane Youm, Thierno Bocoum, Pape Djibril Fall, entre autres, était encadrée par un important dispositif sécuritaire. À Kébémer aussi, on a noté des affrontements lors d’une caravane organisée par Pastef. Des vitres des véhicules ont été caillassées et des militants du parti présidentiel ont été blessés à coups de pierre à hauteur de la station Shell en plein centre-ville. Les partisans d'Ousmane Sonko accusent des éléments de la sécurité de la coalition Sàmm Sa Kàddu d’être les auteurs de cette attaque.