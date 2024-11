Violences électorales : Mamoudou Ibra Kane invite le ministre de l'Intérieur à prendre ses responsabilités

Le journaliste Mamoudou Ibra Kane invite le Général Jean Baptiste Tine, ministre de l'intérieur à prendre ses responsabilités. Cela fait suite aux violences entre les militants de Barthélémy Dias et de Pastef à Saint-Louis. "Monsieur le ministre de l'intérieur, prenez vos responsabilités à l'égard de tous les acteurs politiques. Le Sénégal et le monde entier nous regardent", écrit il dans son compte X visité par Seneweb. Aussi, Mamoudou Ibra Kane, un des soutiens de l'ancien Premier ministre Amadou Ba rappelle au ministre Tine qu'il ne peut pas faire moins que ses "prédécesseurs et frères d'armes", notamment les généraux Lamine Cissé, Mamadou Niang, Pathé Seck etc. Enfin, Mamoudou Ibra Kane invite le général Tine à "veiller à la sécurité de tous, en temps électoral comme en temps normal"