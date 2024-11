Violences électorales : Fadilou Keita (Pastef) accuse l'Etat d'avoir "failli"

A 5 jours des élections législatives, la campagne électorale prend un tournant inquiétant, avec des violences et des déclarations qui risquent de mettre de l'huile sur le feu. Pendant que le leader de Pastef Ousmane Sonko et celui de Samm Sa Kaddu Barthélémy Dias s'envoient des piques et se menacent sur les réseaux sociaux, le directeur général de la Caisse de dépôts et de consignations (CDC), Fadilou Keita, a pointé du doigt le laxisme de l'Etat. Selon celui qui est également cadre de Pastef, si de telles violences ont pu survenir impunément, c'est parce que l'Etat dirigé par Bassirou Diomaye Faye a failli. "L'Etat a failli permettant cette impunité inexplicable. Nous prendrons toutes nos responsabilités (...) Il y a quelque part un « laxisme » qui ne dit pas son nom. Mais qu’on se le dise personne ne peut fragiliser le Pastef. Qui qu’il soit!", a-t-il publié. Des déclarations qui interviennent après des violences subies par le cortège de Ousmane Sonko lors de la campagne pour les élections législatives. Le leader de Pastef a ensuite directement accusé Barthélémy Dias d'avoir orchestré cette violence, avant de demander à ses militants de répondre proportionnellement.