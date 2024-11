Violences électorales : Babacar Ba condamne les attaques contre les militants du Pastef

Dans un post sur les réseaux sociaux, Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a condamné les attaques contre les militants du Pastef. "Nous condamnons fermement les attaques multiples perpétrées contre les partisans de la coalition Pastef. La dernière en date ce lundi à Saint-Louis. Nous rappelons une fois de plus aux autorités judiciaires que la campagne électorale ne saurait être une période de non-droit et d’impunité. Les auteurs doivent être sanctionnés à la hauteur de leurs actes. Nous appelons les différentes parties au calme et à la sérénité", a-t-il écrit. Pour rappel, plusieurs militants du Pastef ont été blessés dans les violences politiques. À Saint-Louis, un homme a été grièvement blessé à la main hier lundi, après avoir été attaqué par des nervis.