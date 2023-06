Violences au Sénégal : Modou Diagne Fada et ses camarades exhortent l’Etat à rester ferme

Les scènes de violence qui ont secoué le pays, la semaine dernière, continuent de faire jaser. Des actes de vandalisme et de pillage ont été perpétrés à la suite de la condamnation de Sonko dans l’affaire Sweet Beauté par des manifestants, installant le chaos dans la capitale et à l'intérieur du pays, avec un bilan de 16 morts et de nombreux blessés. Une situation que Les Démocrates réformateurs/YEESAL de Modou Diagne dénoncent avec la dernière énergie dans un communiqué. ‘’Le parti LDR/YEESAL et son président Modou Diagne Fada s'inclinent devant la mémoire des disparus, présentent leurs condoléances attristées au chef de l'Etat, à la nation, particulièrement aux familles éplorées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Les réformateurs condamnent avec la dernière énergie ces actes de barbarie et de banditisme d'une rare violence, contraires à notre modèle de République et nos traditions démocratiques’’, soutiennent-ils. Ces derniers témoignent toute leur solidarité au chef de l'Etat Macky Sall et ‘’exhortent les autorités étatiques à rester fermes, vigilantes et alertes dans l'exécution de leurs missions de maintien de l'ordre et de garantes de la sécurité publique’’. Modou Diagne Fada et les siens invitent toutes les composantes de la mouvance présidentielle à s'ériger en bouclier autour du chef de l'Etat et de la République pour faire barrage ‘’aux forces occultes’’.