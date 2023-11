Vinicius Jr. assouvit une terrible vengeance, une star de Premier League se bat avec un fan

Vinicius décisif, Trippier tout proche de frapper un supporter et Harry Kane continue d’écrire l’histoire au Bayern Munich, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Les Brésiliens font gagner le Real Madrid La personnalité très souvent critiquée en Europe, mais surtout en Espagne, c’est Vinicius Jr. Mais hier, le Real Madrid a offert un récital à ses supporters présents au Santiago-Bernabéu en s’imposant largement contre Valence (5-1). Le Brésilien a d’ailleurs réalisé un match de grande classe aux côtés de Rodrygo. Les deux joueurs ont inscrit un doublé chacun et on a donc eu le droit à une fiesta brésilienne à Madrid ce samedi. Mais les médias espagnols nous rapportent surtout ce matin que pour Vinicius, cette rencontre était très importante. «Vinicius s’est vengé ce samedi contre Valence des insultes racistes qu’il a reçues en mai dernier à Mestalla», peut-on lire dans les colonnes du Mundo Deportivo par exemple. Le joueur madrilène n’a pas oublié la Une de Superdeporte qui l’avait traité de Pinocchio, donc de menteur. Trippier se chauffe avec un supporter Ce qui fait surtout les gros titres outre-Manche, c’est le très mauvais comportement de Kieran Trippier envers un fan de Newcastle. Comme nous le rapporte The Sun et le Daily Star, le défenseur des Magpies a eu un débat houleux avec un supporter de Newcastle qui a fait un long déplacement à Bournemouth pour voir son équipe perdre 2-0. Il aurait interpellé le joueur au moment de rentrer aux vestiaires en déclarant que certains joueurs comme lui ne mouillaient pas assez le maillot pendant les rencontres. Furieux, surtout après avoir subi deux défaites en une semaine, Kieran Trippier a eu du mal à se retenir et il ne lui a pas répondu avec des mots doux. Joelinton a retenu son coéquipier de peur que la situation dégénère. Sur les réseaux sociaux, les fans de Newcastle ont descendu le joueur. Une majorité pense qu’il n’en fait pas assez pour l’équipe et qu’il n’aurait pas dû s’énerver contre l’un de ses supporters comme il l’a fait. S’exprimant en conférence de presse d’après-match, le coach des Toons Eddie Howe a éteint le feu en déclarant je cite : «Kieran va bien. Les émotions sont vives. Nous remercions tout ceux qui nous ont soutenu à l’extérieur, c’était difficile pour eux aujourd’hui.» Nouveau record pour Harry Kane L’international anglais a particulièrement brillé encore une fois avec le maillot bavarois. Face à Heidenheim, il a inscrit ses 16èmes et 17èmes buts en Bundesliga. Le Bayern s’est donc logiquement imposé 4-2. Et c’est un événement pour l’attaquant qui a battu un record dans le championnat allemand en devenant le premier joueur trouvé autant de fois le chemin des filets en seulement 11 matches, dépassant un certain Christopher Nkunku qui avait marqué 16 buts en 11 journées seulement la saison dernière. Il est bien parti pour terminer meilleur buteur de Bundesliga pour sa première saison, mais attention à Serhou Guirassy. De retour de blessure, il a offert la victoire à Stuttgart contre Dortmund sur penalty. Pour le journal Bild, les espoirs de titres s’envolent déjà pour le BVB qui a déjà 8 points de retard sur le leader bavarois. Leverkusen pourrait même piquer le trône au Bayern en cas de victoire contre l’Union Berlin cet après-midi.