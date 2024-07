Vague de nominations en Conseil des ministres : un ancien parlementaire tire la sonnette d'alarme

Plus de 80 nominations ont été effectuées, hier jeudi 18 juillet 2024, lors du Conseil des ministres. Une mesure sans précédent dans l'histoire politique sénégalaise. Qui d'ailleurs n'a pas tardé à faire réagir, un ancien parlementaire. Sur les ondes d’Iradio, ce vendredi, Cheikh Oumar Sy a souligné en rouge certains noms affectés à des postes stratégiques, notamment ceux des Présidents de conseils d'administration (PCA). Selon le leader politique, le nouveau régime semble avoir mis de côté ses engagements électoraux. « Je pense que cette histoire d’appels à candidature est complètement mort-née. On n'en parle plus parce qu'aujourd'hui, c'est des vagues de nomination qui peuvent, à même sur certains profils, poser des problèmes. Et 85 nominations en un seul Conseil des ministres, c’est inédit dans l'histoire politique du Sénégal», a-t-il affirmé. Il se souvient d'une époque où les nominations aux postes de PCA étaient réservées à des individus expérimentés, ayant fait leurs preuves dans l'administration. « La plupart du temps qu'on entendait des nominations pour des PCA, c'était des gens qui avaient fait un parcours et à qui on confiait des structures étatiques pour donner des orientations stratégiques et veiller à la bonne marche des structures concernées», renseigne-t-il. Cependant, cette époque semble révolue car, explique-t-il, «ce poste est maintenant complètement dévoyé ». « Des gens, pour la première fois, qui n'ont jamais eu à travailler dans l'administration, sont nommés des PCA. Je pense que le Président de la République Bassirou Diomaye Faye doit regarder un peu plus ces nominations », a ajouté l’ancien député Cheikh Oumar Sy appelant ainsi à une réévaluation de ces décisions.