VÉLINGARA : Disparition de deux jeunes filles à Sinthiang Koundara...

Deux jeunes filles ont disparu à Sinthiang Koundara au niveau du PKA12 plongeant le village dans l'émotion et la consternation. Il s’agit de Mariama Dianko Sidibé âgée de 17 ans et de Mariama Bayo âgée de 15 ans. Ces deux dernières mineures ont disparu depuis jeudi dernier, selon une source bien informée. Dans la foulée, la source rappelle que celles-ci ont quitté leur domicile jeudi dernier vers 16 heures à l’insu de leurs parents pour rallier Tambacounda.

De ce fait, les parents des jeunes filles dans l'inquiétude totale demandent l’aide des forces de défense et de sécurité pour retrouver leurs filles.