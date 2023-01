Urgent-Assemblée nationale : Aminata Touré perd son mandat de député

Aminata Touré perd son mandat de député. C’est une information de dernière minute qui vient de tomber. Élue députée sous ‘a bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), Aminata Touré a perdu son mandat de député.Lors de la formation du bureau parlementaire, l’ancien Premier ministre a quitté l’Assemblée nationale. Pour cause, le camp présidentiel a soutenu la candidature au poste du Président de l’Assemblée nationale de Amadou Mame Diop à son détriment. Ainsi, Mimi Touré avait décidé de quitter la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby).Face à cette situation, le camp présidentiel a affiché sa volonté de destituer Aminata Touré. Aujourd’hui, le bureau de l’assemblée nationale s’est réuni pour statuer sur cette demande de Benno Bok Yakaar « conformément à la constitution qui demande la perte de mandat d’un député qui demissionne de son mandat », selon nos confrères .Le vote au bureau est ressorti avec 10 pour et 6 contre. Le groupe Liberté et Démocratie de la coalition Wallu a soutenu cette procédure et a fait pencher la balance en faveur de BBY.*