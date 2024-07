Urbanisme, espaces publics : Abdoul Mbaye demande des actions urgentes pour la jeunesse et les plages…

Dans un post publié sur sa page Facebook, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a exprimé sa préoccupation concernant l’état actuel de l’urbanisme, qu’il juge entaché par une prédation foncière au détriment des aménagements essentiels et des espaces pour la jeunesse. « L’heure est venue de corriger un urbanisme qui s’est organisé autour d’une prédation foncière au détriment des aménagements, des infrastructures et surtout des espaces dédiés à notre jeunesse, et davantage pendant la période estivale », demande Abdoul Mbaye. Selon M. Mbaye, en attendant qu’une véritable politique de jeunesse soit déclinée, des solutions provisoires doivent être proposées et nous pensons spécifiquement à l’aménagement et à la surveillance des plages. « Une formation et un recrutement de maîtres nageurs et de surveillants sur les plages sont des mesures de grande envergure urgence pour ne plus déplorer ces trop nombreuses morts par noyade, au moment où les plages sont quasiment devenues les seuls espaces de loisirs pour nos enfants… », ajoute Abdoul Mbaye.