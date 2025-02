Khaby Lame reçu par le Président Faye : Un engagement fort pour la cause des enfants

Accompagné des responsables des bureaux pays et régional de l’UNICEF, Khaby Lame a réaffirmé son engagement à défendre les droits des enfants, promouvoir leur éducation et améliorer leur bien-être, nous dit une source proche de la présidence de la République.



Le Chef de l’État a salué cette initiative et exprimé sa gratitude envers l’influenceur d’origine sénégalaise pour son implication dans les actions humanitaires. « Soutenir les enfants, c’est investir dans l’avenir du pays », a rappelé le Président Faye, réaffirmant la volonté du gouvernement de renforcer les politiques en faveur de la protection et du développement des jeunes générations.



Cette rencontre marque un nouveau pas vers une collaboration renforcée entre le Sénégal et l’UNICEF pour garantir à chaque enfant un avenir meilleur.