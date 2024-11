Université de Ziguinchor : Les étudiants quittent le campus et exigent le départ du ministre

La Coordination des étudiants de l’Université Assane Seck (CE-UASZ) se plie à la décision de leur conseil académique de fermer le campus jusqu’à nouvel ordre. Dans un communiqué, la CE-UASZ demande aux étudiants de quitter les lieux sans heurt. Cependant, elle fustige l'attitude du Ministre. « Nous demandons à tous les étudiants de rentrer tranquillement chez eux et de ne plus revenir à l’université jusqu’à ce que nos revendications soient pleinement et effectivement satisfaites », lit-on dans le communiqué signé Khadim Diène, coordonnateur de la CE-UASZ. Le bureau de la CE-UASZ exhorte les étudiants à davantage s’engager dans cette lutte. La coordination des étudiants de l’UASZ appelle les différents représentants d’étudiants à la résistance et à ne céder à la pression ni à une quelconque intimidation. La coordination des étudiants a indexé leur Ministre de tutelle comme responsable de cette situation. « Nous pointons directement du doigt le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, docteur Abdourahman Diouf comme le principal instigateur de cette situation inhumaine », a-t-on noté dans le communiqué. Selon la CE-UASZ, le comportement du Ministre et ses décisions brutales mettent en péril l’avenir de milliers d’étudiants. La coordination des étudiants de l’UASZ exige le départ du Ministre et du recteur. « Nous exigeons son départ immédiat, ainsi que celui du recteur, qui s’est révélé complice de cette forfaiture », indique le communiqué. En outre, la coordination interpelle le Chef de l’État sur cette situation. « Nous appelons solennellement le Président de la République M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier Ministre, M. Ousmane Sonko, à intervenir sans délai pour rétablir le respect des droits des étudiants et amener ces acteurs à la raison ». La Coordination rappelle à l’opinion nationale comme internationale être la seule structure habilitée à défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Dans le communiqué signé Khadim Diène, il est mentionné que la Coordination des étudiants reste et restera légitime et légale dans la défense des intérêts des étudiants. La CE-UASZ martèle ainsi qu’aucune autre structure n’est habilitée à parler au nom des étudiants et qu’elle va poursuivre le combat jusqu’à la satisfaction totale des revendications. Ce vendredi, les étudiants de l’UASZ doivent libérer le campus social conformément à la note du Conseil académique jusqu’à nouvel ordre. Des départs sous forme de caravane sont signalés.