Univ Amadou Makhtar Mbow : Les étudiants annoncent une grève illimitée à partir de ce jeudi

Les étudiants de l’Université Amadou Makhtar Mbow vont décréter une grève illimitée à partir de ce jeudi 13 octobre, jour de rentrée. Ils exigent la livraison sans délai des chantiers de l’Université de Diamniadio. Ces pensionnaires de l’Université Amadou Makhtar Mbow ne veulent plus attendre. « A partir du 13, il y aura une grève illimitée parce qu’on a été très longtemps assez sage. Désormais, ce que nous voulons, c’est qu’on nous livre nos chantiers« , a clamé sur Sud Fm, un étudiant. Pourtant, en juillet 2022, lors du « Jokko Akk Macky » consacré aux étudiants, le chef de l’Etat avait pris ses engagements. Mais l’engagement n’a pas été respecté et le motif, non évoqué. Très irrités, les membres de l’Amicale tirent sur le régime et avertissent. « On s’est tu beaucoup trop longtemps. Je pense qu’il est maintenant temps que l’on hausse le ton et que l’on se fasse entendre par les autorités. Sept ans, c’est beaucoup trop pour une construction d’une Université. En ce moment, on nous dit que c’est prêt depuis fort trop longtemps (…). C’est un silence total. C’est comme si les autorités ne nous écoutent pas. Ce qui n’est pas norma. En plus, il n’y a pas de réaction surtout du ministre de l’enseignement supérieur« , a pesté Mamadou Diagne, membre de la Coordination des étudiants.