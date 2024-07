Un « gouvernement » à la Primature : Ousmane Sonko nomme 21 conseillers de ministres

Ousmane Sonko a mis une équipe de 20 conseillers à la Primature dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la diplomatie, de la santé, des mines, du pétrole, des finances et du budget. D’après Le Quotidien, ces conseillers seront les référents des ministres et secrétaires d’Etat pour toutes les questions techniques qui relèvent de chaque département. Ces professionnels au nombre de 20 seront les «référents» des entités concernées «pour toute les questions techniques relatives» à leur «secteur facilitant ainsi une collaboration étroite et efficace avec la Primature». En outre, dans la circulaire, les conseillers sont invités «à prendre contact» avec leurs «proches collaborateurs et à apporter tout le soutien requis». Il s’agit de personnalités qui vont être des référents dans le domaine de la communication, de la planification, de la coopération internationale, de la diplomatie, des programmes spéciaux, en mines et pétrole, en finances et budget, santé. Il y a dans cette équipe des conseillers en dialogue social, en santé, en employabilité, emploi, assainissement et environnement, en défense…. Bref, une équipe étoffée pour lui permettre «d’optimiser» ses relations avec les ministres et les secrétaires d’Etat, qui a presque la taille du gouvernement qui compte 25 ministres et 5 secrétaires d’Etat.