Un début d'année bien triste avec trois jours de deuil national ..(Par Mouhamed Faouzou Dème)

Rare fois que cela m'arrive de briser le silence que je me suis imposé, il est des situations ou notre conscience nous interpelle et c'est le cas dans cette tragédie causée par notre indiscipline, nos rapports avec l'argent, l'impunité, le mensonge, et la perte d'autorité et de voix autorisées. Qui sommes nous ! Si ce n'est que des êtres suffisants, hautains, récalcitrants, bavards, qui oublions les règles élémentaires de la vie en société édictées par nos differentes religions dont la plus éclairée est l'Islam. Revenons à l'orthodoxie, à la modestie, à la droiture et faisons notre propre introspection avant d'accuser l'autre. Nous sommes tous fautifs et responsables à la fois. Wa salam Mouhamed Faouzou DEME