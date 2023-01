Um-Pamecas : le comptable arrêté pour un trou de 40 millions

P. M. Thiam, comptable à l’Union des mutuelles du partenariat pour la mobilisation de l’épargne et le crédit au Sénégal (Um-Pamecas) est dans de beaux draps. Arrêté, il a été déféré au Parquet pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écritures privées de banque., accès et maintien frauduleux dans un système informatisé, usurpation d’identité numérique et escroquerie. Convoqué à la Division des investigations criminelles (DIC), il a avoué qu’il piochait dans les caisses depuis 2016, subtilisant près de 41 millions F CFA. Pour y arriver, il a confié aux enquêteurs avoir frauduleusement débité des comptes de la classe n°2, relatifs aux avoirs de Pamecas, avant de créditer le compte d’un client qui porte le même nom que lui. Pour disposer des fonds, il n’avait plus qu’à modifier le numéro d’identification du client en question pour y insérer le sien. Un procédé qui lui a permis de se faire passer pour le titulaire du compte.