Ukraine – Macron à Poutine : « Nous ne voulons pas une guerre mondiale »

Dans un post, jeudi, le président de la République français a invité son homologue Russe Vladimir Poutine à arrêter guerre et à respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Emmanuel Macron prévient qu’il ne veut pas de guerre mondiale. « Nous aidons l’Ukraine à résister sur leurs terres, mais jamais – attaquer la Russie. Vladimir Poutine doit arrêter cette guerre et respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine« , a-t-il d’emblée écrit. Soutien à la résistance Le locataire de l’Elysée d’ajouter : « César Artillerie pour le contre-astup, les radars, les systèmes et les missiles pour les frappes aériennes, les véhicules blindés, la formation du personnel : nous continuerons à soutenir la résistance ukrainienne et à activer. »La situation actuelle est particulièrement complexe. La Russie a déclaré l’annexion de quatre régions ukrainiennes (Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Lougansk), où la confrontation armée est quotidienne, suite à des référendums dont la valeur est contestée en dehors de ses frontières. L’Union Européenne se fait entendre Les dirigeants de l’Union européenne ont ainsi rejeté et condamné l’annexion, la qualifiant d’ »illégale« , tout comme les référendums « que la Russie a organisés comme prétexte pour cette nouvelle violation de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine […]« .