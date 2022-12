Ukraine: 5 morts et 20 blessés dans un bombardement russe dans le centre de Kherson

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce samedi 24 décembre un acte de « terreur » russe pour « intimider » les Ukrainiens, après une frappe sur le centre-ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, qui a fait au moins cinq blessés et 20 morts. « Le matin, le samedi, à la veille de Noël, dans le centre-ville. Ce ne sont pas des installations militaires. Ce n’est pas une guerre selon les règles définies. C’est la terreur, c’est tuer pour intimider et (prendre) du plaisir », a-t-il fustigé sur les réseaux sociaux. Le chef adjoint de l’administration présidentielle, Kyrylo Tymochenko, a annoncé « au moins 5 morts et 20 blessés dans ce bombardement.